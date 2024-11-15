В Молдове сумма штрафов за подкуп избирателей уже превышает 300 тысяч евро

В Молдове за последнюю неделю выписали штрафы на всего 1,5 млн леев гражданам, которые согласились брать деньги в обмен на голос, а общая сумма штрафов уже превышает 300 тысяч евро.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом объявил Национальный центр борьбы с коррупцией.

В ведомстве отметили, что всего гражданам, которые получили деньги в обмен на свой голос на выборах президента и референдуме 20 октября, выписали штрафы на 6,15 млн леев, что составляет около 317 тысяч евро.

Сумма штрафов, выписанных в течение последней недели, достигает 1,5 млн леев (около 78 тысяч евро).

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В ведомстве отметили, что продолжают рассматривать протоколы по таким случаям.

Ранее глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в "Промсвязьбанке", через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.

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