Президент Румынии утвердил закон о закупке F-35

Президент Румынии Клаус Йоханнис в пятницу подписал закон, который предусматривает закупку истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу румынского президента.

В среду соответствующий законопроект был принят Сенатом, а днем ранее его приняла Палата депутатов Румынии в чрезвычайном порядке по просьбе правительства.

Закон предусматривает заключение правительством Румынии с правительством США контрактов на приобретение 32 самолетов F-35, двигателей, боеприпасов, начальной логистической поддержки, постоянного доступа к глобальной цепи поддержки, оборудования и услуг и другой сопутствующей помощи.

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Напомним, в сентябре Государственный департамент США одобрил продажу правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования. Общая стоимость оценивается в 7,2 млрд долларов.

В прошлом году Румыния объявила о планах приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin на общую сумму 6,5 млрд долларов.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии в апреле прошлого года. После этого Минобороны страны обратилось в парламент для получения согласия на начало процесса закупки.