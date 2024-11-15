Фінляндія виділить 2 млн євро на співпрацю з Україною із захисту довкілля

Фінляндія надасть 2 млн євро фінансування на проєкт у сфері охорони довкілля в Україні, над яким працюватимуть відомства обох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", таке комюніке опублікувало МЗС Фінляндії.

Йдеться про спільний проєкт Фінського інституту із захисту довкілля та українськими відомствами, метою якого буде покращення моніторингу якості води та ґрунтів в Україні, вдосконалення доступності інформації про стан довкілля та наближення цих практик до стандартів ЄС.

Проєкт розрахований на 4 роки, бюджет складатиме 2 млн євро.

Реклама:

"Незадовільний стан довкілля є загрозою для жителів України та її сільського господарства й економіки. Фінляндія допомагає спланувати заходи для усунення проблем і покращення вимірювань щодо стану довкілля в Україні", – зазначив міністр із зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Цьому передував Меморандум про взаєморозуміння між відповідальними за довкілля відомствами України та Фінляндії, підписаний у березні 2023 року.

Проєкт розглядають також як складову участі Фінляндії у реалізації одного з пунктів "формули миру" щодо захисту довкілля і отримання інформації про завдані війною збитки для довкілля. Фінляндія є однією з головуючих країн у робочій групі щодо цього пункту.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії щодо прогресу України з євроінтеграційними реформами вона отримала незадовільні оцінки у сфері довкілля та клімату.

Детальніше про це у статті Знову двійка за довкілля: як ЄС оцінив Україну за "екологічною" главою та що з цим робити.



