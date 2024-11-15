Финляндия выделит 2 млн евро на сотрудничество с Украиной по защите окружающей среды

Финляндия выделит 2 млн евро финансирования на проект в сфере охраны окружающей среды в Украине, над которым будут работать ведомства обеих стран.

Как сообщает "Европейская правда", такое коммюнике опубликовало МИД Финляндии.

Речь идет о совместном проекте Финского института по защите окружающей среды и украинскими ведомствами, целью которого будет улучшение мониторинга качества воды и почв в Украине, совершенствование доступности информации о состоянии окружающей среды и приближение этих практик к стандартам ЕС.

Проект рассчитан на четыре года, бюджет составит 2 млн евро.

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"Неудовлетворительное состояние окружающей среды представляет угрозу для жителей Украины и ее сельского хозяйства и экономики. Финляндия помогает спланировать мероприятия для устранения проблем и улучшения измерений состояния окружающей среды в Украине", – отметил министр по внешней торговле и развитию Финляндии Вилле Тавио.

Этому предшествовал Меморандум о взаимопонимании между ответственными за окружающую среду ведомствами Украины и Финляндии, подписанный в марте 2023 года.

Проект рассматривают также как составляющую часть участия Финляндии в реализации одного из пунктов "формулы мира" по защите окружающей среды и получения информации о нанесенном войной ущербе для окружающей среды. Финляндия является одной из председательствующих стран в рабочей группе по этому пункту.

Напомним, в отчете Еврокомиссии о прогрессе Украины с евроинтеграционными реформами она получила неудовлетворительные оценки в сфере окружающей среды и климата.

Подробнее об этом в статье Опять двойка за окружающую среду: как ЕС оценил Украину по "экологической" главе и что с этим делать.