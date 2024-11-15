Падіння ракети у Пшеводуві: Польща говоритиме з Україною про брак співпраці

Польща наступного тижня прийме делегацію з України та порушить перед нею питання співпраці в розслідуванні трагедії дворічної давнини у прикордонному селі Пшеводув, коли через падіння ракети загинули двоє людей.

Про це у п’ятницю, 15 листопада, заявив генеральний прокурор Польщі Адам Боднар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Боднара, рівно через два роки після трагедії у Пшеводуві її розслідування досі призупинене через, як він стверджує, відсутність будь-якої співпраці з боку України у поясненні трагедії.

"Я відправив щонайменше два листи з цього питання з проханням про підтримку. Ця підтримка не матеріалізувалася. Кожного разу, коли я контактую з прокуратурою України, мені нагадують про це питання, оскільки це необхідно для завершення розслідування", – сказав генпрокурор Польщі.

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Він повідомив, що наступного тижня Польщу відвідає делегація з Києва, й тоді також буде обговорюватися тема падіння ракети.

Нагадаємо, йдеться про нещасний випадок під час масованої ракетної атаки РФ по українських містах 15 листопада 2022 року. Ракета вибухнула у прикордонному селі Пшеводув, вбивши двох місцевих мешканців.

У вересні 2023 року в уряді Польщі офіційно заявили, що у Пшеводуві впала українська ракета радянського або російського виробництва.

Водночас у Києві кажуть, що не вважають питання закритим, доки українська слідча комісія не подала свої результати розслідування.

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