Падение ракеты в Пшеводуве: Польша будет говорить с Украиной о нехватке сотрудничества

Польша на следующей неделе примет делегацию из Украины и поднимет перед ней вопрос сотрудничества в расследовании трагедии двухлетней давности в приграничном селе Пшеводув, когда из-за падения ракеты погибли два человека.

Об этом в пятницу, 15 ноября, заявил генеральный прокурор Польши Адам Боднар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Боднара, ровно через два года после трагедии в Пшеводуве ее расследование до сих пор приостановлено из-за, как он утверждает, отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины в объяснении трагедии.

"Я отправил как минимум два письма по этому вопросу с просьбой о поддержке. Эта поддержка не материализовалась. Каждый раз, когда я контактирую с прокуратурой Украины, мне напоминают об этом вопросе, поскольку это необходимо для завершения расследования", – сказал генпрокурор Польши.

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Он сообщил, что на следующей неделе Польшу посетит делегация из Киева, и тогда также будет обсуждаться тема падения ракеты.

Напомним, речь идет о несчастном случае во время массированной ракетной атаки РФ по украинским городам 15 ноября 2022 года. Ракета взорвалась в приграничном селе Пшеводув, убив двух местных жителей.

В сентябре 2023 года в правительстве Польши официально заявили, что в Пшеводуве упала украинская ракета советского или российского производства.

В то же время в Киеве говорят, что не считают вопрос закрытым, пока украинская следственная комиссия не подала свои результаты расследования.

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