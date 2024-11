Залужний отримав медаль МЗС Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагородив посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача українських Збройних Сил Валерія Залужного медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це Ліпавський сповістив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Глава чеського МЗС зустрівся із Залужним у межах візиту до Лондона.

"Його мужність і особистий приклад мали вирішальне значення у відбитті російської агресії, яка є нападом на всі вільні і демократичні країни. Саме тому я нагородив його медаллю "За дипломатичні заслуги", – написав Ліпавський.

Реклама:

At the end of my trip , I met the Ukrainian Ambassador to London, Valery Zaluzhny. His courage and personal example were crucial in repelling Russian aggression, which is an attack on all free and democratic countries. That is why I awarded him the Medal of Merit for Diplomacy. pic.twitter.com/bXpE15VQCX