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Залужний отримав медаль МЗС Чехії

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Новини — П'ятниця, 15 листопада 2024, 22:05 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагородив посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача українських Збройних Сил Валерія Залужного медаллю "За заслуги в дипломатії".

Про це Ліпавський сповістив у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Глава чеського МЗС зустрівся із Залужним у межах візиту до Лондона.

"Його мужність і особистий приклад мали вирішальне значення у відбитті російської агресії, яка є нападом на всі вільні і демократичні країни. Саме тому я нагородив його медаллю "За дипломатичні заслуги", – написав Ліпавський.

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Медаллю "За заслуги в дипломатії нагороджує " Міністерство закордонних справ Чехії за внесок у чеську дипломатію, зовнішню політику або виняткові заслуги в розвитку двосторонніх відносин.

Сам Ян Ліпавський, як відомо, у 2022 році отримав український орден "За заслуги".

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