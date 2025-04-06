У Шотландії вже дві доби борються з пожежею у горах

На півдні Шотландії з п’ятниці намагаються приборкати пожежу у горах.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Протягом неділі служби надзвичайних ситуації продовжували боротьбу з пожежею, що почалася ще у п’ятницю у горах області Галловей та поширилася північніше у Східний Ершир.

Galloway MRT

Поширенню вогню сприяє посуха і сильний вітер. Довжина лінії вогню на піку пожежі сягала кількох миль. На місці планують численні пожежні команди і чотири гелікоптери.

Гірська рятувальна служба організувала евакуацію туристів, що перебували у районі пожежі, поліція закликала громадян не наближатись туди. Мешканцям довколишніх населених пунктів порадили не відкривати вікна.

Меншу лісову пожежу гасять також на півночі Шотландії в районі міста Аллапул.

Окрім того, значну лісову пожежу загасили у Північній Ірландії, у зв’язку з нею затримали одну людину. Там залучали понад 100 вогнеборців і 15 одиниць техніки. Пожежники підозрюють умисний підпал.

Через значне підвищення температури по території Британії і посуху цього тижня оголосили підвищений рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розпалювати вогонь надворі та відповідально поводитися з недопалками і склом.

Нагадаємо, минулого року у Європі через теплу й суху осінь сезон лісових пожеж тривав до вересня включно, у тому числі на півночі континенту.

У Європейському кліматичному агентстві Copernicus назвали 2024 рік найспекотнішим в історії спостережень. Січень 2025 року також видався рекордно теплим.