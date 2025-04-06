У Фіцо пропонують винести на референдум питання про збільшення оборонних витрат

У політсилі антизахідного прем’єра Словаччини Роберта Фіцо заявили, що словацькі громадяни мали би висловитись на референдумі щодо європейського рішення про збільшення оборонних витрат.

Як повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда", про це заявив євродепутат від партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк, який також є віцеголовою цієї політсили.

Євродепутат сказав, що якщо у рішенні ЄС про збільшення фінансування країн-членів на оборону не буде опції про невійськове використання цих коштів, у Словаччині слід провести референдум з цього приводу, перш ніж погоджуватись на це.

"Якщо виникне ситуація, що для збільшених оборонних витрат не буде можливим подвійне використання, наприклад на інфраструктуру, реконструкцію мостів, будівництво лікарень, і Словаччині доведеться витрачати більше лише на зброю і боєприпаси – варто провести референдум з цього приводу, щоб мати чіткий мандат від громадян щодо того, що про таке збільшення витрат не може бути мови", – заявив Ерік Каліняк.

Він також не погодився з думкою, що це ставить під питання членство Словаччини у НАТО за умови, коли Білий дім хоче від союзників радикального збільшення витрат.

"Поки що країни-члени НАТО мають витрачати на оборону 2% ВВП. А деякі не виконують навіть цього", – сказав євродепутат.

Євродепутат від партії чинного президента Петера Пеллегріні Hlas-SD Браніслав Ондруш назвав "божевіллям" відповідний план Єврокомісії на 800 млрд євро, заявивши, що у Європи немає можливостей для таких інвестицій, а подбати про кращий захист можна інакше.

"Я погоджуюся з необхідністю зміцнювати європейську безпеку. Але це треба робити в інший спосіб. Зброя ніколи не срияла більшій безпеці", – заявив він, продовживши, що збільшення видатків на оборону означає зменшення фінансування на соціальну сферу та розвиток регіонів.

Водночас євродепутат від опозиційної Прогресивної Словаччини, експрем’єр Людовіт Одор заявив, що збільшення видатків на оборону однозначно необхідне.

"Якщо ми не можемо покладатися у цьому питанні на США – Європа має бути готовою захищати своїх громадян", – сказав він.

Водночас експрем’єр додав, що вважає передчасними розмови про конкретні відсотки ВВП. "Усі витрати і на європейському, і на національному рівні мають грунтуватися на спільній стратегії, яка дозволить забезпечити синергію. Давайте спершу визначимося з цим", – зазначив Одор.

Нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.

Перед третьою річницею повномасштабної війни Фіцо фактично виправдав російську агресію проти України та звинуватив президента Володимира Зеленського в "небажанні проводити вибори".