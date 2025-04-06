Реакція на удар по Кривому Рогу, протести проти Трампа, "АдН" на підйомі: все за вихідні

Країни Заходу засудили російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу, а сьогодні західні посольства в Україні приєдналися до загальнонаціонального трауру.

Очільники Збройних сил Франції та Британії обговорили в Києві посилення України, а у британському уряді повідомили про "значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих".

У Польщі застерігають Трампа від "історичної помилки" щодо Росії. Тим часом американський президент, після розвʼязання тарифної війни проти світу, поїхав грати у гольф.

За даними ЗМІ, Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після мит Трампа, а представник Тайваню відвідав Сполучені Штати для обговорення потенційної агресії Китаю.

Містами США прокотились масштабні протести проти політики Дональда Трампа.

Все важливе і цікаве за вихідні, 5 та 6 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар по Кривому Рогу

Країни Заходу засудили російський ракетний удар по житловому району Кривого Рогу.

Нагадаємо, увечері 4 квітня російська армія завдала удару балістикою по житловому кварталу Кривого Рогу: відомо про 20 загиблих, серед яких дев’ятеро дітей, та понад 60 поранених.

Трохи пізніше російська армія знову атакувала Кривий Ріг, у приватному секторі виникла пожежа, пізніше стало відомо про загиблу і поранених.

Того ж дня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що ракетний удар по дитячому майданчику – "це не війна, це варварство", а глава литовського МЗС Кястутіс Будріс поширив допис Володимира Зеленського з фотографіями ракетного удару РФ і підписав: "Припинення вогню з боку Путіна".

Посол США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що удар балістичною ракетою по Кривому Рогу "жахає".

У суботу президент Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.

Він висловив вдячність міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії за "принципову позицію" щодо російського удару Кривого Рогу, а також подякував головній дипломатці ЄС і посольствам Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини.

"На жаль, неприємно дивує реакція посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив він.

У наступному дописі, коментуючи чергову ракетну атаку проти України, Брінк вже загадала Росію: "Київ і вся Україна залишаються під ударом балістичних і крилатих ракет з боку Росії".

Через ракетний удар РФ по житловому кварталу у Кривому Розі цієї п’ятниці, серед яких багато дітей, у неділю в Україні день трауру.

Західні посольства в Україні також приєдналися до трауру.

Посольства Литви та Італії повідомили, що приспустили прапори, приєднуючись до трауру.

"Сьогдоні ми приєднуємося до трауру України і її народу за багатьма невинними жертвами, серед яких багато дітей, що загинули внаслідок жорстокого російського удару по Кривому Рогу… Ми поруч з Україною у пошуку шляхів до справедливого миру", – зазначили у посольстві Італії.

Приспустили прапори також перед посольствами Франції, Німеччини, Польщі, Канади та Норвегії.

У МЗС України наголосили, що убивством цивільних, зокрема дітей, у Кривому Розі "Росія демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа".

"Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили", – наголошується в заяві.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, назвав це відповіддю Кремля на мирні ініціативи США.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку із трагедією у Кривому Розі та зауважив, що Кремль такими діями насміхається над пропозиціями мирних перемовин.

Переговори "коаліції рішучих"

Начальники штабів збройних сил Франції та Британії обговорили з українською стороною потреби та завдання української армії з метою надання їй довгострокової підтримки у відновленні та розвитку під час свого візиту до Києва.

Згодом премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і французький президент Емманюель Макрон під час розмови в суботу, 5 квітня, обговорили роботу "коаліції рішучих" із розміщення військового контингенту в Україні.

"За підсумками дискусій між військовими планувальниками в Україні цього тижня вони (Стармер і Макрон. – Ред.) обговорили значний прогрес, досягнутий у створенні Коаліції рішучих", – повідомили в уряді Британії.

The Telegraph пише, що деякі члени "коаліції рішучих" наполягають на тому, щоб французький президент Емманюель Макрон очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що для європейських лідерів ще не настав час телефонувати главі Кремля Владіміру Путіну.

У Польщі застерігають Трампа від помилки

У Польщі застерігають президента США Дональда Трампа від "історичної помилки" щодо Росії.

Глава польської Ради зі співпраці з Україною (консультує уряд Дональда Туска щодо питання України) Павел Коваль вважає, що американський президент Дональд Трамп ризикує здійснити "історичну помилку", якщо його переговори про припинення війни в Україні призведуть до того, що США визнають претензії Росії на Крим та інші окуповані території.

За його словами, для Польщі та решти Центральної Європи буде перетнута "червона лінія", якщо розширені кордони Росії будуть визнані юридично.

Реакція на тарифи Трампа

Після розвʼязання тарифної війни проти світу президент США Дональд Трамп поїхав грати у гольф.

У суботу фотографи агентства АР зафіксували Трампа на своєму полі для гольфу у штаті Флорида.

Він вирушив грати у гольф наступного дня після того, як оголосив про запровадження тарифів проти решти світу, передає АР, наразившись на критику з боку демократів у Конгресі.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа зростання французького ВВП може скоротитись на 0,5%.

"Дестабілізація, яку він спричинив, послабить світову економіку на довгий час", – підкреслив він.

З огляду на це, прем'єр-міністр Франції закликав промисловців та інвесторів у Європі та Франції "чинити тиск на уряд США", посилаючись на "їхній спільний обов'язок".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що наступного тижня оголосить про заходи з підтримки британського бізнесу на тлі оголошених президентом Дональдом Трампом тарифів.

В Італії застерігають від тарифів у відповідь Трампу. Премʼєр Норвегії також не хоче відповідати тарифами на тарифи президента США.

У Чехії вважають, що ЄС все ще може укласти угоду зі Сполученими Штатами, щоб подолати тарифи.

У Туреччині бачать вигоду від розвʼязаної американським президентом торгової війни.

"Зростання тарифів призводить до того, що країни, які продають товари на ринок США, агресивно виходять на інші ринки, і нам потрібно звернути на це увагу. З іншого боку, ціни на сировинні товари впали, тому в цьому сенсі можна говорити про позитивний ефект", – заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз.

Китай і США

У Китаї закликають США до консультацій на тлі Трампових тарифів.

"Ринок сказав своє слово. Настав час для США припинити робити неправильні речі і вирішити розбіжності з торговими партнерами шляхом рівноправних консультацій", – звернувся китайський представник до США.

За даними агентства Bloomberg, Китай відхилив угоду про продаж TikTok США після мит Трампа.

Тим часом представник Тайваню, як пише Financial Times, відвідав США – обговорити потенційну агресію Китаю.

Протести проти Трампа

Містами США прокотились масштабні протести проти політики Дональда Трампа.

Демонстрації "Руки геть!" було організовано більш ніж у 1200 місцях у всіх 50 штатах.

Організаторами виступили більш ніж 150 груп, включно з організаціями із захисту громадянських прав, профспілками, захисниками ЛБГТК+, ветеранами та активістами виборчого руху.

Протестувальники висловлювали невдоволення діями Трампа та наближеного до нього мільярдера Ілона Маска, зокрема, в економіці, міграційній політиці, правах людини та скороченнях в уряді.

Навіть у низці міст Європи люди вийшли на протести проти Дональда Трампа.

Наприклад, у Берліні, протестуючи перед автосалоном Tesla, демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, протестувати за "припинення хаосу" у себе вдома.

Люди зокрема виступали проти мільярдера Ілона Маска, який працює в адміністрації Трампа над скороченням держапарату.

Ультраправі на підйомі

Ультраправі в Німеччині вперше наздогнали консерваторів в опитуванні.

Зокрема, підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") практично зрівнялася з підтримкою консервативного блоку ХДС/ХСС, що сталось уперше за історію опитувань у Німеччині.

У новому опитуванні рейтинг "АдН" і німецьких консерваторів зрівнявся і становить 24%.

А у Франції, за даними останніх опитувань, найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента є лідерка ультраправих Марін Ле Пен.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів французького "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Серед іншого, їй на 5 років заборонили обиратися на виборні посади, що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Сьогодні у Парижі проходить мітинг на підтримку Ле Пен і контрдемонстрація.

Як відомо, президент США Дональд Трамп назвав справу проти Марін Ле Пен полюванням на відьом.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав коментарі американського президента "втручанням".

Він засудив "міжнародну, непристойну, неліберальну групу, яка вирішила, що права людини, верховенство права…повинні залишитися в минулому".

Байру уточнив, що ці його слова також стосуються угорського прем’єра Віктора Орбана і господаря Кремля Владіміра Путіна.

До речі, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав Угорщину частиною команди Путіна.

Він вважає, що в Європейському Союзі наближаються до позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через блокування нею рішень щодо Росії.

Цікаво, що премʼєр-міністри Угорщини та Ізраїлю Віктор Орбан і Біньямін Нетаньягу під час пресконференції в Будапешті цього тижня переплутали прапори, а угорська пропаганда це замовчала.

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