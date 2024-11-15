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Залужный получил медаль МИД Чехии

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Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 22:05 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский наградил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных Сил Валерия Залужного медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом Липавский сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Глава чешского МИД встретился с Залужным в рамках визита в Лондон.

"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, которая является нападением на все свободные и демократические страны. Именно поэтому я наградил его медалью "За дипломатические заслуги", – написал Липавский.

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Медалью "За заслуги в дипломатии награждает Министерство иностранных дел Чехии за вклад в чешскую дипломатию, внешнюю политику или исключительные заслуги в развитии двусторонних отношений.

Сам Ян Липавский, как известно, в 2022 году получил украинский орден "За заслуги".

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Чехия
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