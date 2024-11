Залужный получил медаль МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский наградил посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных Сил Валерия Залужного медалью "За заслуги в дипломатии".

Об этом Липавский сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Глава чешского МИД встретился с Залужным в рамках визита в Лондон.

"Его мужество и личный пример имели решающее значение в отражении российской агрессии, которая является нападением на все свободные и демократические страны. Именно поэтому я наградил его медалью "За дипломатические заслуги", – написал Липавский.

At the end of my trip , I met the Ukrainian Ambassador to London, Valery Zaluzhny. His courage and personal example were crucial in repelling Russian aggression, which is an attack on all free and democratic countries. That is why I awarded him the Medal of Merit for Diplomacy. pic.twitter.com/bXpE15VQCX