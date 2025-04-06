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У Парижі проходить мітинг на підтримку Ле Пен і контрдемонстрація

Новини — Неділя, 6 квітня 2025, 17:57 — Марія Ємець

У Парижі проходить мітинг на підтримку неформальної лідерки правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен через обвинувальний вирок проти неї, паралельно проходить і контрдемонстрація лівих сил.

Про це повідомляють BFMTV і Le Figaro, пише "Європейська правда".

6 квітня у Парижі проходить одразу три демонстрації – прихильників ультраправих, контрдемонстрація ультралівих, а також мітинг прихильників блоку президента Емманюеля Макрона.

За оцінками ЗМІ, на мітингу прихильників Ле Пен, що проходить на площі Вобан – до 10 тисяч осіб. Перед демонстрантами вже виступила Марін Ле Пен, розкритикувавши вирок суду і заявивши, що "не здасться". 

Її наступник на посаді офіційного лідера партіх Жордан Барделла назвав вирок несправедливим та скандальним і спрямованим на те, щоб усунути її з президентських перегонів 2027 року. 

Поруч з місцем мітингу правоохоронці затримали і винесли активістку FEMEN, яка напівоголеною скандувала "Марін і фашистів – у камеру". Про інші інциденти наразі не повідомляли.

Контрдемонстрація лівих політсил зібралася на площі Республіки. Лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявляє про 15000 учасників. 

Прем’єр Франції назвав небажаною демонстрацію на підтримку Ле Пен.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обиратися на виборні посади – що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року. 

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію. 

Детально на цю тему  – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.

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Франція
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