У Парижі проходить мітинг на підтримку Ле Пен і контрдемонстрація

У Парижі проходить мітинг на підтримку неформальної лідерки правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен через обвинувальний вирок проти неї, паралельно проходить і контрдемонстрація лівих сил.

Про це повідомляють BFMTV і Le Figaro, пише "Європейська правда".

6 квітня у Парижі проходить одразу три демонстрації – прихильників ультраправих, контрдемонстрація ультралівих, а також мітинг прихильників блоку президента Емманюеля Макрона.

За оцінками ЗМІ, на мітингу прихильників Ле Пен, що проходить на площі Вобан – до 10 тисяч осіб. Перед демонстрантами вже виступила Марін Ле Пен, розкритикувавши вирок суду і заявивши, що "не здасться".

Її наступник на посаді офіційного лідера партіх Жордан Барделла назвав вирок несправедливим та скандальним і спрямованим на те, щоб усунути її з президентських перегонів 2027 року.

"The very existence of France is at stake."



Far-right leader Marine Le Pen is speaking at a National Rally event in Paris, to cheers and applause, after being banned from running in the 2027 presidential election following her guilty conviction in an embezzlement case. pic.twitter.com/mkZeHztxgJ – Sky News (@SkyNews) April 6, 2025

Поруч з місцем мітингу правоохоронці затримали і винесли активістку FEMEN, яка напівоголеною скандувала "Марін і фашистів – у камеру". Про інші інциденти наразі не повідомляли.

Контрдемонстрація лівих політсил зібралася на площі Республіки. Лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон заявляє про 15000 учасників.

La mobilisation contre l'extrême droite est dorénavant engagée avec fermeté et profondeur. Une force immense est disponible pour refuser la victimisation de Le Pen et du RN. Le #1erMai, nous serons présents en force dans tout le pays comme aujourd'hui à Paris. pic.twitter.com/NwPYv0LW7r – Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 6, 2025

Прем’єр Франції назвав небажаною демонстрацію на підтримку Ле Пен.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обиратися на виборні посади – що ставить під питання її участь у президентських виборах 2027 року.

Апеляційний суд Парижа ухвалить рішення щодо апеляції Ле Пен влітку 2026 року. Це залишає для неї шанс все ж взяти участь у кампанії, якщо вона виграє апеляцію.

Детально на цю тему – у статті Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.