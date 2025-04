У Парижі проходить мітинг на підтримку Ле Пен і контрдемонстрація

У Парижі проходить мітинг на підтримку неформальної лідерки правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен через обвинувальний вирок проти неї, паралельно проходить і контрдемонстрація лівих сил.

Про це повідомляють BFMTV і Le Figaro, пише "Європейська правда".

6 квітня у Парижі проходить одразу три демонстрації – прихильників ультраправих, контрдемонстрація ультралівих, а також мітинг прихильників блоку президента Емманюеля Макрона.

За оцінками ЗМІ, на мітингу прихильників Ле Пен, що проходить на площі Вобан – до 10 тисяч осіб. Перед демонстрантами вже виступила Марін Ле Пен, розкритикувавши вирок суду і заявивши, що "не здасться".

Її наступник на посаді офіційного лідера партіх Жордан Барделла назвав вирок несправедливим та скандальним і спрямованим на те, щоб усунути її з президентських перегонів 2027 року.

"The very existence of France is at stake."



Far-right leader Marine Le Pen is speaking at a National Rally event in Paris, to cheers and applause, after being banned from running in the 2027 presidential election following her guilty conviction in an embezzlement case. pic.twitter.com/mkZeHztxgJ