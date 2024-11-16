Італія відправила понад 15 тонн гуманітарної допомоги в Газу

Італія направила літак із понад 15 тонами гуманітарної допомоги населенню Гази.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства оборони країни, передає "Європейська правда".

Як зазначається, літак військово-повітряних сил Італії у суботу, 16 листопада, вилетів з понад 15 тоннами гуманітарної допомоги, яка буде доставлена населенню Гази.

Агентство передає, що допомога була зібрана благодійною групою Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

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"Італія робить і буде продовжувати робити все можливе, щоб полегшити страждання цивільного населення в Гази", – заявив міністр оборони Гвідо Кросетто та додав, що Італія не забуває про тих, хто страждає, і прагне до деескалації конфлікту.

Зазначається, що літак прилетить в аеропорт Ларнаки на Кіпрі, після чого всі матеріали, які він перевозить, будуть передані в Газу.

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів телефонну розмову з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром, під час якої вони обговорили інцидент в Лівані, де снаряд влучив у базу миротворців ООН.