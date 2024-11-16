Италия отправила более 15 тонн гуманитарной помощи в Газу

Италия направила самолет с более 15 тоннами гуманитарной помощи населению Газы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны страны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, самолет военно-воздушных сил Италии в субботу, 16 ноября, вылетел с более 15 тоннами гуманитарной помощи, которая будет доставлена населению Газы.

Агентство передает, что помощь была собрана благотворительной группой Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

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"Италия делает и будет продолжать делать все возможное, чтобы облегчить страдания гражданского населения в Газе", – заявил министр обороны Гвидо Кросетто и добавил, что Италия не забывает о тех, кто страдает, и стремится к деэскалации конфликта.

Отмечается, что самолет прилетит в аэропорт Ларнаки на Кипре, после чего все материалы, которые он перевозит, будут переданы в Газу.

Сообщалось, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, во время которого они обсудили инцидент в Ливане, где снаряд попал в базу миротворцев ООН.