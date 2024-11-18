Макрон не виключив, що погодиться на розмову з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон допустив, що може провести телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон заявив перед відльотом з Буенос-Айреса, його цитує Le Figaro.

За словами французького президента, він "ніколи не виключав" відновлення переговорів з господарем Кремля.

Водночас Макрон наголосив, що зробить це, "коли контекст і умови будуть відповідними".

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На тлі нещодавньої масованої ракетної атаки на Україну Макрон зазначив, що Путін "не хоче миру" і "не готовий до переговорів".

"Після цієї атаки, однієї з найінтенсивніших з початку конфлікту, я думаю, ясно, що наміри президента Путіна полягають в інтенсифікації бойових дій", – сказав він.

У цьому контексті, додав Макрон, "ми повинні виконувати наші зобов'язання перед українцями, іншими словами, дозволити їм вести цю війну, постачаючи зброю та обладнання".

Коментуючи дзвінок німецького канцлера Олафа Шольца Путіну, Макрон сказав: "Я думаю, що кожен лідер абсолютно вільний у своїх ініціативах".

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі нещодавньої масованої ракетної атаки РФ на Україну зазначив, що вона довела недієвість телефонної дипломатії.

А британський прем'єр Кір Стармер зазначив, що сам не планує говорити з Путіним.