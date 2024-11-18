Данія перетворить 10% угідь на ліси та висадить 1 млрд дерев
Політичні партії Данії в понеділок, 18 листопада, затвердили угоду про заходи по боротьбі з глобальним потеплінням, серед яких – перетворення сільськогосподарських угідь на ліси та висадження дерев.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.
Угода була досягнута трипартійним урядом Данії, що складається з соціал-демократів, лібералів і поміркованих центристів, а також Соціалістичною народною партією, консерваторами, Ліберальним альянсом і Соціал-ліберальною партією.
Вона передбачає висаджування одного мільярда дерев і виділення 43 мільярдів данських крон ($6,1 мільярда) на придбання землі у фермерів.
10% сільськогосподарських угідь у Данії, або 250 тисяч гектарів, перетворять на ліси, а ще 140 тисяч, які зараз обробляються на низинних ґрунтах, що завдають шкоди клімату, будуть відновлені до природного стану.
Наразі лісами вкрито 14,6% території Данії.
Угода ще має бути схвалена в данському парламенті для затвердження, але позаяк її попередньо підтримали всі партії, це голосування вважається формальністю.
Цього року фермери, промисловість, профспілки та екологічні групи в Данії погодили компромісний "зелений курс" для зменшення обсягів парникових викидів, що виділяються в атмосферу.
У межах угоди було визначено, що з 2030 року фермери будуть оподатковуватися за парникові гази, які викидають їхні корови, вівці та свині.