Польща хоче скерувати понад $730 млн на виробництво боєприпасів

Уряд Польщі на засіданні у вівторок, 19 листопада, ухвалив проєкт закону про фінансування внутрішнього виробництва боєприпасів, для чого мають бути скеровані 3 мільярди злотих ($732,6 мільйона).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Схвалений польським урядом законопроєкт створює правову основу для фінансування компаній, відповідальних за виробництво боєприпасів. Відповідати за це буде урядовий Фонд капітальних інвестицій.

В уряді Польщі пояснюють такий кроки наслідками війни в Україні, яка показала, що "далекобійна артилерія і наявність достатнього запасу боєприпасів для неї є одним з ключових активів на фронті".

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З-поміж запланованих коштів на фінансування виробництва боєприпасів 2 мільярди злотих надійдуть з бюджету Міністерства оборони Польщі, решта – у вигляді казначейських цінних паперів.

Напередодні уряд Польщі та польські виробники підписали листа про наміри стосовно виробництва нітроцелюлози та пороху, необхідних для налагодження випуску великокаліберних боєприпасів.

Ще минулого року польський уряд анонсував програму з підтримки виробництва боєприпасів у країні з огляду на їхню потребу на полі бою в Україні.