Польша хочет направить более $730 млн на производство боеприпасов

Правительство Польши на заседании во вторник, 19 ноября, приняло проект закона о финансировании внутреннего производства боеприпасов, для чего должны быть направлены 3 миллиарда злотых ($732,6 миллиона).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Одобренный польским правительством законопроект создает правовую основу для финансирования компаний, ответственных за производство боеприпасов. Отвечать за это будет правительственный Фонд капитальных инвестиций.

В правительстве Польши объясняют такой шаги последствиями войны в Украине, которая показала, что "дальнобойная артиллерия и наличие достаточного запаса боеприпасов для нее является одним из ключевых активов на фронте".

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Из запланированных средств на финансирование производства боеприпасов 2 миллиарда злотых поступят из бюджета Министерства обороны Польши, остальные – в виде казначейских ценных бумаг.

Накануне правительство Польши и польские производители подписали письмо о намерениях относительно производства нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для налаживания выпуска крупнокалиберных боеприпасов.

Еще в прошлом году польское правительство анонсировало программу по поддержке производства боеприпасов в стране, учитывая их потребность на поле боя в Украине.