Джонсон не вірить, що Трамп кине Україну

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США не допустить перемоги Росії в повномасштабній війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон сказав в інтерв’ю CNN.

За словами експрем’єра Британії, простого продовження нинішньої політики Джо Байдена стосовно України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

Він згадав свої зустрічі з Трампом на посаді міністра закордонних справ Британії й додав, що "з усіх ключових питань він (Трамп. – Ред.) займав дуже тверду позицію – чи то йшлось про Іран, Сирію чи Україну, Росію або Путіна.

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"Я чую, що кажуть інші. Й сказати, що я не нервуюсь, було б неправдою. Я справді вкрай стурбований. Але я вважаю на основі того, що Дональд Трамп робив у минулому, що в нього буде тверда позиція", – вважає Джонсон.

Колишній британський прем’єр вважає, що Трамп, який захоплений "поверненням Америці величі", не захоче почати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич".

Минулого місяця Борис Джонсон заявив, що непередбачуваності Дональда Трампа було б достатньо, щоб переконати Владіміра Путіна не йти повномасштабною війною на Україну.

Нагадаємо, у ході передвиборчої кампанії Трамп відкрито давав зрозуміти, що він припинить чи різко скоротить військову допомогу Україні, якщо переможе на виборах 5 листопада, а також відмовився заявити, що хоче, щоб Україна виграла війну.