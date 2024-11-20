Держдеп: Посольство США в Україні має відновити роботу 21 листопада

Американське посольство в Києві, яке 20 листопада призупинило роботу через повідомлення про можливу загрозу обстрілу з боку Росії, в четвер має відновити звичний режим діяльності.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

Міллер відмовився уточнювати подробиці загрози, у зв’язку з чим посольство в Києві призупиняло роботу, "але йдеться про те, за чим ми пильно стежимо", й Державний департамент "вкрай серйозно ставиться до питань безпеки свого персоналу".

"Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу (посольства. – Ред.) завтра", – додав речник зовнішньополітичного відомства США.

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Він відмовився говорити про те, чи була втілена передбачена американськими службами безпеки загроза, лише зазначивши, що "Україна за останні дні зазнала вкрай масштабних ударів з повітря".

Окремо Міллер наголосив, що жоден працівник посольства США в Києві не виїжджав з України.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада, посольство Сполучених Штатів перейшло на дистанційну роботу.

Слідом за США з міркувань безпеки свої посольства зачинили Іспанія, Греція та Італія.

У МЗС України з огляду на це заявили про "інформаційне нагнітання" й нагадали, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.