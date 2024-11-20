Госдеп: Посольство США в Украине должно возобновить работу 21 ноября

Американское посольство в Киеве, которое 20 ноября приостановило работу из-за сообщения о возможной угрозе обстрела со стороны России, в четвер должно восстановить привычный режим деятельности.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда".

Миллер отказался уточнять подробности угрозы, в связи с чем посольство в Киеве приостанавливало работу, "но речь идет о том, за чем мы пристально следим", и Государственный департамент "крайне серьезно относится к вопросам безопасности своего персонала".

"Мы рассчитываем, что возобновим обычную работу (посольства. – Ред.) завтра", – добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отказался говорить о том, была ли воплощена предусмотренная американскими службами безопасности угроза, лишь отметив, что "Украина за последние дни подверглась крайне масштабным ударам с воздуха".

Отдельно Миллер отметил, что ни один работник посольства США в Киеве не выезжал из Украины.

Напомним, США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября, посольство Соединенных Штатов перешло на дистанционную работу.

Вслед за США из соображений безопасности свои посольства закрыли Испания, Греция и Италия.

В МИД Украины в связи с этим заявили об "информационном нагнетании" и напомнили, что угрозы обстрелов со стороны государства-агрессора являются ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.