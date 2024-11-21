Придбана Канадою система NASAMS незабаром буде в Україні

Придбана Канадою система протиповітряної оборони NASAMS наразі перебуває у Польщі і буде незабаром передана Україні.

Як повідомляє "Укрінформ", про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Білл Блер, інформує "Європейська правда".

Він зазначив, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським, повідомивши йому про надходження незабаром NASAMS.

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона знаходиться в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", – сказав Блер.

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Напередодні стало відомо, що канадський уряд у проєкті бюджету на 2025 рік заклав 763 мільйони канадських доларів (понад 545 мільйонів доларів США) на військову підтримку України.

Країна також підтримує дозвіл на далекобійні удари американськими ракетами ATACMS по території Росії.