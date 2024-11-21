Меркель у мемуарах виправдовує гальмування шляху України до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у мемуарах пояснює свої дії з гальмування намірів України вступити до НАТО.

Уривок з мемуарів колишньої очільниці німецького уряду публікує Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає Меркель, вона намагалася загальмувати прагнення України якнайшвидше вступити до НАТО, оскільки вже тоді побоювалася військової відповіді з боку Росії.

У книзі вона пише про вирішальний саміт НАТО 2008 року, який постановив, що одного дня Україна та Грузія стануть членами Альянсу.

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"Я розуміла бажання країн Центральної та Східної Європи якомога швидше стати членами НАТО, але прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки їм, а й НАТО", – йдеться у книзі Меркель.

Тодішня канцлерка також побачила ризики щодо закріпленої договором присутності російського Чорноморського флоту на українському півострові Крим.

"Такого сплетення з російськими військовими структурами не було раніше в жодного з кандидатів на вступ до НАТО", – зазначає вона.

Нагадаємо, Ангела Меркель вперше стала депутаткою Бундестагу у 1990 році, а з 2000 до 2018 року була лідеркою правоконсервативного Християнсько-демократичного союзу. Шістнадцять років, аж до виборів 2021 року, вона була незмінною канцлеркою Німеччини, та за власним вибором вирішила більше не балотуватися.

За перебування на посаді Ангела Меркель вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за політику умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

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