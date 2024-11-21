Меркель в мемуарах оправдывает торможение пути Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в мемуарах объясняет свои действия по торможению намерений Украины вступить в НАТО.

Отрывок из мемуаров бывшей руководительницы немецкого правительства публикует Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает Меркель, она пыталась затормозить стремление Украины как можно быстрее вступить в НАТО, поскольку уже тогда опасалась военного ответа со стороны России.

В книге она пишет о решающем саммите НАТО 2008 года, который установил, что однажды Украина и Грузия станут членами Альянса.

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"Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО, но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО", – говорится в книге Меркель.

Тогдашний канцлер также увидела риски относительно закрепленного договором присутствия российского Черноморского флота на украинском полуострове Крым.

"Такого сплетения с российскими военными структурами не было раньше ни у одного из кандидатов на вступление в НАТО", – отмечает она.

Напомним, Ангела Меркель впервые стала депутатом Бундестага в 1990 году, а с 2000 до 2018 года была лидером правоконсервативного Христианско-демократического союза. Шестнадцать лет, вплоть до выборов 2021 года, она была бессменным канцлером Германии, и по собственному выбору решила больше не баллотироваться.

За время пребывания на посту Ангела Меркель считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за политику умиротворения России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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