Швейцарія передала обладнання, що допоможе забезпечувати тепло для Одеси

Швейцарія передала в Україну чотири потужні енергоефективні помпи, які допоможуть забезпечувати теплопостачання Одеси.

Як повідомляє "Європейська правда", про таку допомогу оголосило посольство Швейцарії в Україні.

Обладнання передають через відділ гуманітарної допомоги, щоб підтримати Україну в умовах обстрілів енергосистеми.

As the temperature drops in 🇺🇦 & constant attacks target 🇺🇦 energy system, @SwissHumAidUnit is stepping up to support people.

🇨🇭 delivered 4 powerful pumps to Odesa that will reduce the level of energy consumption & help provide heat to the residents and public facilities. pic.twitter.com/8d3pdJvTc4

