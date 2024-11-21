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Швейцарія передала обладнання, що допоможе забезпечувати тепло для Одеси

Новини — Четвер, 21 листопада 2024, 12:08 — Марія Ємець

Швейцарія передала в Україну чотири потужні енергоефективні помпи, які допоможуть забезпечувати теплопостачання Одеси.

Як повідомляє "Європейська правда", про таку допомогу оголосило посольство Швейцарії в Україні.

Обладнання передають через відділ гуманітарної допомоги, щоб підтримати Україну в умовах обстрілів енергосистеми.

"Швейцарія передала чотири потужних насоси для Одеси, які зменшать рівень споживання електроенергії та допоможуть постачати тепло для мешканців і закладів громадського користування", – повідомили у посольстві. 

Нагадаємо, Італія вирішила інвестувати у відновлення української електромережі 200 млн євро.

Австрія вирішила виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро – на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Швейцарія
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