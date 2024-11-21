Швейцарія передала обладнання, що допоможе забезпечувати тепло для Одеси

Швейцарія передала в Україну чотири потужні енергоефективні помпи, які допоможуть забезпечувати теплопостачання Одеси.

Як повідомляє "Європейська правда", про таку допомогу оголосило посольство Швейцарії в Україні.

Обладнання передають через відділ гуманітарної допомоги, щоб підтримати Україну в умовах обстрілів енергосистеми.

As the temperature drops in 🇺🇦 & constant attacks target 🇺🇦 energy system, @SwissHumAidUnit is stepping up to support people.

🇨🇭 delivered 4 powerful pumps to Odesa that will reduce the level of energy consumption & help provide heat to the residents and public facilities. pic.twitter.com/8d3pdJvTc4 Реклама: November 21, 2024

"Швейцарія передала чотири потужних насоси для Одеси, які зменшать рівень споживання електроенергії та допоможуть постачати тепло для мешканців і закладів громадського користування", – повідомили у посольстві.

Нагадаємо, Італія вирішила інвестувати у відновлення української електромережі 200 млн євро.

Австрія вирішила виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро – на відновлення енергетичної інфраструктури України.