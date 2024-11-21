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Швейцария передала оборудование для обеспечения Одессы теплом

Новости — Четверг, 21 ноября 2024, 12:08 — Мария Емец

Швейцария передала в Украину четыре мощных энергоэффективных насоса, которые помогут обеспечивать теплоснабжение Одессы.

Как сообщает "Европейская правда", о такой помощи объявило посольство Швейцарии в Украине.

Оборудование передают через отдел гуманитарной помощи, чтобы поддержать Украину в условиях обстрелов энергосистемы.

"Швейцария передала четыре мощных насоса для Одессы, которые уменьшат уровень потребления электроэнергии и помогут поставлять тепло для жителей и учреждений общественного пользования", – сообщили в посольстве.

Напомним, Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети 200 млн евро.

Австрия решила выделить 2 млн евро на программу "Зерно из Украины" и еще 5 млн евро – на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

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Швейцария
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