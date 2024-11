Швейцария передала оборудование для обеспечения Одессы теплом

Швейцария передала в Украину четыре мощных энергоэффективных насоса, которые помогут обеспечивать теплоснабжение Одессы.

Как сообщает "Европейская правда", о такой помощи объявило посольство Швейцарии в Украине.

Оборудование передают через отдел гуманитарной помощи, чтобы поддержать Украину в условиях обстрелов энергосистемы.

As the temperature drops in 🇺🇦 & constant attacks target 🇺🇦 energy system, @SwissHumAidUnit is stepping up to support people.

🇨🇭 delivered 4 powerful pumps to Odesa that will reduce the level of energy consumption & help provide heat to the residents and public facilities. pic.twitter.com/8d3pdJvTc4

