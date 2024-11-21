Єврокомісар з міграції сподівається на перегляд її наступником візової політики щодо росіян 

Єврокомісарка з питань міграції Ілва Йоганссон, яка залишає посаду, заявила, що вона стурбована візовою політикою ЄС, яка дозволила майже 450 тисячам росіян відвідати Європу минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Guardian.

Йоганссон заявила журналістам, що візові правила ЄС для росіян, можливо, повинні стати "трохи жорсткішими".

У 2023 році держави Шенгенської зони видали 448 890 віз громадянам Росії. Це число різко скоротилося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але, за словами Йоганссон, це все ще "значна кількість, і це мене турбує".

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Вона стурбована потенційними загрозами безпеці в контексті зростання випадків саботажу і шпигунства, включаючи підпали, розміщення запалювальних пристроїв і змову з метою вбивства керівника німецької оборонної компанії.

Йоганссон заявила, що вона ініціювала перегляд візових правил щодо росіян, хоча це рішення буде вже за її наступником Магнусом Бруннером.

Вона сказала, що існують "величезні відмінності" серед країн ЄС у видачі віз росіянам, і в ході перегляду необхідно буде з'ясувати, чи однаково держави-члени застосовують ці правила.

Нагадаємо, у Фінляндії вважають, що шпигуни РФ все частіше видають себе за журналістів і дослідників.

Також наприкінці жовтня писали, що у Фінляндії заявляють про численні випадки саботажу, кібератак та дестабілізації, а також країна підозрює Росію у веденні операцій впливу на країну.