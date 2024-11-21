Еврокомиссар по миграции надеется на пересмотр ее преемником визовой политики в отношении россиян

Еврокомиссар по вопросам миграции Илва Йоханссон, которая покидает пост, заявила, что она обеспокоена визовой политикой ЕС, которая позволила почти 450 тысячам россиян посетить Европу в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Йоханссон заявила журналистам, что визовые правила ЕС для россиян, возможно, должны стать "немного жестче".

В 2023 году государства Шенгенской зоны выдали 448 890 виз гражданам России. Это число резко сократилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но, по словам Йоханссон, это все еще "значительное количество, и это меня беспокоит".

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Она обеспокоена потенциальными угрозами безопасности в контексте роста случаев саботажа и шпионажа, включая поджоги, размещение зажигательных устройств и заговор с целью убийства руководителя немецкой оборонной компании.

Йоханссон заявила, что она инициировала пересмотр визовых правил в отношении россиян, хотя это решение будет уже за ее преемником Магнусом Бруннером.

Она сказала, что существуют "огромные различия" среди стран ЕС в выдаче виз россиянам, и в ходе пересмотра необходимо будет выяснить, одинаково ли государства-члены применяют эти правила.

Напомним, в Финляндии считают, что шпионы РФ все чаще выдают себя за журналистов и исследователей.

Также в конце октября писали, что в Финляндии заявляют о многочисленных случаях саботажа, кибератак и дестабилизации, а также страна подозревает Россию в ведении операций влияния на страну.