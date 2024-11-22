Справа Трампа про "порногроші": Вирок відклали на невизначений термін

Винесення вироку обраному президенту США Дональду Трампу в кримінальній справі у Нью-Йорку, де його звинувачують у порушенні фінансування виборчої кампанії через плату порнозірці Стормі Деніелс, відклали на невизначений строк.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Суддя у справі Хуан Мерчан вирішив відкласти на невизначений термін оголошення вироку, аби вивчити додаткові матеріали, пов’язані з обранням Трампа президентом США і тим, як це впливає на можливість його засудити.

Раніше передбачалось, що вирок Трампу – якого присяжні визнали винним у травні – має бути оголошений 26 листопада. Але наразі невідомо, якою буде подальша доля справи.

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Адвокати майбутнього президента США, як відомо, наполягають на закритті справи взагалі, оскільки чинних глав держави не можна судити за кримінальними звинуваченнями.

Натомість прокуратура округу Мангеттен, яка веде справу, пропонує відкласти судовий процес до завершення президентського строку Трампа.

Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.