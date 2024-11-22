Дело Трампа о "порноденьгах": Приговор отложили на неопределенный срок

Вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Судья по делу Хуан Мерчан решил отложить на неопределенный срок оглашение приговора, чтобы изучить дополнительные материалы, связанные с избранием Трампа президентом США и тем, как это влияет на возможность его осудить.

Ранее предполагалось, что приговор Трампу – которого присяжные признали виновным в мае – должен быть объявлен 26 ноября. Но пока неизвестно, какой будет дальнейшая судьба дела.

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Адвокаты будущего президента США, как известно, настаивают на закрытии дела вообще, поскольку действующих глав государства нельзя судить по уголовным обвинениям.

Зато прокуратура округа Манхэттен, которая ведет дело, предлагает отложить судебный процесс до завершения президентского срока Трампа.

Напомним, речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором Трампа признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.