У Франції в кінці листопада була "тропічна ніч" з понад 20°C і вище
У низці районів на півдні Франції минулої ночі фіксували літню температуру повітря – понад 20°C.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У ніч з 24 на 25 листопада на південному заході Франції температура повітря становила понад 20°C, що є аномалією для пізньої осені.
Найтепліше було у місті По у департаменті Атлантичні Піренеї – стовпчик термометра сягав 26°C. У приморському місті Сен-Жан-де-Люз було 23°C.
Дещо північніше у регіоні фіксували 17-19°C.
Тепло було і на півночі країни – у Парижі й Руані зафіксували 15°C.
Причиною високих температур стали теплі повітряні маси з Канарських островів.
Потеплішання стало різким контрастом з минулим тижнем, коли на більшій частині території країни була зимова погода, а сильні снігопади спричинили хаос на дорогах та залізниці.
Сувора зимова погода була і в багатьох інших країнах Європи.