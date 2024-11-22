Сильний снігопад порушив рух транспорту на заході Литви
Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 12:38 —
У Литві снігопад, який розпочався у четвер, 21 листопада, призвів до ускладнення дорожнього руху на заході країни.
Про це повідомила телерадіокомпанія LRT, передає "Європейська правда".
У п'ятницю, 22 листопада, мешканці деяких засніжених районів зіткнулися з проблемами: автомобілі з'їжджали з доріг, а на деяких ділянках було важко проїхати.
Представниця головного комісаріату поліції Клайпедського району країни повідомила, що вранці в п'ятницю, після 06:30, в Клайпедському повіті було отримано п'ять повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди через слизькі дороги.
За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Місцеві жителі розповідають, що близько 06:30, дорога Ріетавас – Плунге була занесена снігом, а на дорозі до Паланги автомобіль злетів з дороги.
За даними синоптиків, з вечора четверга до ранку п'ятниці на заході Литви випало до 25 см снігу.
Як писали, на півдні Німеччини почався хаос на дорогах через перші снігопади, на деяких дорогах водії простояли у заметах всю ніч.
Минулого року на початку грудня у Баварії стався кількаденний транспортний колапс через снігопад та ожеледь, аеропорт Мюнхена також зупиняв роботу.