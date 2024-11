У Франції через снігопади знеструмлені 200 тисяч споживачів і проблеми на дорогах та залізниці

Через сильні снігопади у Франції близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Негода почалася ще у четвер 21 листопада. За останню добу служби цивільного захисту здійснили близько 1200 виїздів.

Tempête #Caetano 💨❄️ Depuis plus de 24h, sur le terrain et dans les centres opérationnels, les acteurs de la @SecCivileFrance sont mobilisés au profit des populations impactées.

🚒 Plus de 1 200 interventions réalisées



🟠 Restez prudents, de nombreux départements restent en… pic.twitter.com/EoNiik0YiL

