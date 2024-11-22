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У Франції через снігопади знеструмлені 200 тисяч споживачів і проблеми на дорогах та залізниці

Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 13:41 — Марія Ємець

Через сильні снігопади у Франції близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Негода почалася ще у четвер 21 листопада. За останню добу служби цивільного захисту здійснили близько 1200 виїздів.

Через обрив ліній електропередачі залишаються без світла близько 200 тисяч споживачів, на усунення проблем може знадобитися більше доби. 

На автошляху A36 на сході країни рано-вранці рух практично зупинився, там застрягли до 5 тисяч фур – деякі забуксували, а деяким рішеннями місцевих префектур заборонили рухатися далі, щоб запобігти ще більшим проблемам на дорозі. Вдень велетенський затор почав поступово роз’їжджатися.

З ефіру BFMTV
З ефіру BFMTV

Пізно ввечері у четвер на автошляху A6B сталась велика аварія за участі рейсового автобуса з 37 пасажирами, що їхав до Бреста, чотирьох машин і мотоцикліста. Автобус внаслідок ДТП перекинувся, п’ять постраждалих госпіталізовані у критичному стані. 

Через падіння дерев на колії численні проблеми на залізниці у Нормандії, Пеї-де-ля-Луар, Новій Аквітанії та столичному регіоні Іль-де-Франс. 

На заході країни евакуювали 200 пасажирів одного з експресів, який не зміг продовжувати рух за маршрутом через снігові замети і численні гілки на коліях. Ще багато поїздів прибули з кількагодинними затримками. 

Снігопади спричинили проблеми також на півдні Німеччини та у Литві.

Раніше цього тижня снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком. 

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