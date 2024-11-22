У Франції через снігопади знеструмлені 200 тисяч споживачів і проблеми на дорогах та залізниці

Через сильні снігопади у Франції близько 200 тисяч споживачів залишились без світла, на багатьох дорогах і залізниці виникли проблеми.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Негода почалася ще у четвер 21 листопада. За останню добу служби цивільного захисту здійснили близько 1200 виїздів.

Tempête #Caetano 💨❄️ Depuis plus de 24h, sur le terrain et dans les centres opérationnels, les acteurs de la @SecCivileFrance sont mobilisés au profit des populations impactées.

🚒 Plus de 1 200 interventions réalisées



🟠 Restez prudents, de nombreux départements restent en… pic.twitter.com/EoNiik0YiL Реклама: November 22, 2024

Через обрив ліній електропередачі залишаються без світла близько 200 тисяч споживачів, на усунення проблем може знадобитися більше доби.

На автошляху A36 на сході країни рано-вранці рух практично зупинився, там застрягли до 5 тисяч фур – деякі забуксували, а деяким рішеннями місцевих префектур заборонили рухатися далі, щоб запобігти ще більшим проблемам на дорозі. Вдень велетенський затор почав поступово роз’їжджатися.

З ефіру BFMTV

Пізно ввечері у четвер на автошляху A6B сталась велика аварія за участі рейсового автобуса з 37 пасажирами, що їхав до Бреста, чотирьох машин і мотоцикліста. Автобус внаслідок ДТП перекинувся, п’ять постраждалих госпіталізовані у критичному стані.

🚨[#Intervention] | Cette nuit, vers 23h30, les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus pour un accident grave de la circulation à Chevilly-Larue (94) sur l'A6B.



🚗 1 bus, 4 véhicules de tourisme et 1 deux-roues sont impliqués.



🚒 24 engins seront engagés sur l'intervention. pic.twitter.com/HC7rEtXARt – PompiersParis (@PompiersParis) November 22, 2024

Через падіння дерев на колії численні проблеми на залізниці у Нормандії, Пеї-де-ля-Луар, Новій Аквітанії та столичному регіоні Іль-де-Франс.

На заході країни евакуювали 200 пасажирів одного з експресів, який не зміг продовжувати рух за маршрутом через снігові замети і численні гілки на коліях. Ще багато поїздів прибули з кількагодинними затримками.

Снігопади спричинили проблеми також на півдні Німеччини та у Литві.

Раніше цього тижня снігопад із сильним вітром залишив без електропостачання десятки тисяч домівок у Фінляндії, внаслідок знеструмлення почалися також перебої зі зв’язком.