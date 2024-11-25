Австрійські ультраправі вперше перемогли на земельних виборах у Штирії

Ультраправа Австрійська партія свободи вперше стала переможцем земельних виборів у Штирії – вже другій землі країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

За підсумками земельних виборів, що пройшли 24 листопада, Австрійська партія свободи опинилась на першому місці з понад 34% голосів.

На другій сходинці опинилась Австрійська народна партія з 26,8%. Результат соціал-демократів (SPÖ) з 21,4% називають рекордним провалом. Окрім них, до земельного парламенту проходять "Зелені" з 6,2% голосів, ліберали Neos з 5,9% та комуністи, за яких проголосували 4,4%.

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Це другий випадок перемоги ультраправих на земельних виборах – після голосування у Каринтії.

Для більшості і формування регіонального уряду Австрійська партія свободи повинна буде заручитися підтримкою інших політсил.

Результат земельних виборів вплине на розподіл мандатів у верхній палаті парламенту Австрії, Федеральній раді, де Штирія має дев'ять представників. Ультраправі здобувають два місця, тоді як "Зелені" та Австрійська народна партія втрачають по одному. У підсумку Австрійська народна партія залишається найбільшою фракцією з 24 мандатами, соціал-демократи мають 18 місць, ультраправі – 13, "Зелені" – 4, ліберали – одне.

Нагадаємо, у вересні Австрійська партія свободи вперше в історії країни стала переможицею загальнонаціональних виборів, здобувши близько 29% голосів. Проте політсилі з її суперечливою репутацією не вдалося домовитися про формування коаліції з іншими партіями.

Австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, чинному канцлеру Карлу Негаммеру.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.