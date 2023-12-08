Bloomberg: ЄС розглядає відновлення справи в СОТ проти США через тарифи на сталь

ЄС розглядає можливість відновлення справи у Світовій організації торгівлі проти США щодо суперечки про сталь і алюміній епохи Трампа, в результаті якої союзники запровадили одне для одного тарифи на товари на суму понад $10 млрд.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами джерел агентства, ЄС утримається від негайного запровадження тарифів на американські товари, поступившись Вашингтону ключовим моментом у переговорах.

Поновивши справу в СОТ, ЄС залишить двері відчиненими для запровадження тарифів у майбутньому, водночас продовживши врегулювання, яке дозволить уникнути повернення мит на мільярди доларів експорту в наступному місяці.

Остаточне рішення ще має бути прийняте Брюсселем, зазначили джерела на умовах анонімності.

Раніше агентство повідомляло, що ЄС виступає проти введення тарифів проти США через побоювання, що це може посилити кампанію Трампа напередодні американських виборів у листопаді.

ЄС і США вже кілька місяців ведуть інтенсивні переговори, намагаючись знайти вирішення цієї суперечки.

Торговий конфлікт розпочався, коли колишній президент Дональд Трамп запровадив мита на європейську сталь та алюміній, посилаючись на міркування національної безпеки, що спонукало ЄС відповісти власними обмежувальними заходами.

У 2021 році Єврокомісія досягла тимчасового перемир'я з адміністрацією Байдена.

ЄС і США дали собі дворічний термін для досягнення домовленості, яка б назавжди поклала край конфлікту і тарифам. Якщо угода не буде досягнута, деякі з цих мит можуть бути повернуті наступного року.

У рамках перемир'я 2021 року США частково скасували свої заходи і запровадили набір тарифних квот, вище яких застосовуються мита на метали. Натомість ЄС заморозив усі свої обмежувальні заходи.

Це створило незбалансовану ситуацію, яка, за даними ЄС, призвела до того, що експортери Євросоюзу сплачують понад 350 мільйонів доларів на рік у вигляді мит.