У Британії оголосили звинувачення чоловіку за "мінування" біля посольства США

43-річному британцю Деніелу Парментеру інкримінують неправдиве повідомлення про мінування території біля посольства США в Лондоні, що сталось минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У поліції Лондона повідомили, що Парментера арештували напередодні, 24 листопада, після обшуку за його домашньою адресою. У понеділок він постав перед судом, де йому оголосили звинувачення.

Наступне засідання у справі має відбутись 23 грудня.

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Лондонська поліція підкреслила, що поки не виявила жодного зв'язку між інцидентом біля посольства США та будь-якими подібними випадками, коли повідомлялося про підозрілі пакунки в останні дні.

Як писали, британська поліція у п’ятницю, 22 листопада, здійснила контрольований вибух біля посольства США на півдні Лондона після виявлення підозрілого пакунка.

Того ж дня у лондонському аеропорту "Гатвік" евакуювали частину південного термінала через загрозу.