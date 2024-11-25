В Британии объявили обвинения мужчине за "минирование" возле посольства США
43-летнему британцу Дэниелу Парментеру инкриминируют ложное сообщение о минировании территории возле посольства США в Лондоне, что произошло на прошлой неделе.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.
В полиции Лондона сообщили, что Парментера арестовали накануне, 24 ноября, после обыска по его домашнему адресу. В понедельник он предстал перед судом, где ему объявили обвинения.
Следующее заседание по делу должно состояться 23 декабря.
Лондонская полиция подчеркнула, что пока не обнаружила никакой связи между инцидентом возле посольства США и любыми подобными случаями, когда сообщалось о подозрительных пакетах в последние дни.
Как писали, британская полиция в пятницу, 22 ноября, осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.
В тот же день в лондонском аэропорту "Гатвик" эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.