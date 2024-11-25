В Британии объявили обвинения мужчине за "минирование" возле посольства США

43-летнему британцу Дэниелу Парментеру инкриминируют ложное сообщение о минировании территории возле посольства США в Лондоне, что произошло на прошлой неделе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В полиции Лондона сообщили, что Парментера арестовали накануне, 24 ноября, после обыска по его домашнему адресу. В понедельник он предстал перед судом, где ему объявили обвинения.

Следующее заседание по делу должно состояться 23 декабря.

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Лондонская полиция подчеркнула, что пока не обнаружила никакой связи между инцидентом возле посольства США и любыми подобными случаями, когда сообщалось о подозрительных пакетах в последние дни.

Как писали, британская полиция в пятницу, 22 ноября, осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.

В тот же день в лондонском аэропорту "Гатвик" эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.