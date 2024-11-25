У Польщі анонсували візит Сибіги та його зустріч із Сікорським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок, 26 листопада, відвідає Варшаву, де зустрінеться з очільником польської дипломатії Радославом Сікорським.

Про це агентству РАР повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, пише "Європейська правда".

За словами Вронського, серед тем розмови міністрів буде ситуація в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі у форматі "Група п'яти" у Варшаві.

Пресконференція Сибіги та Сікорського відбудеться у вівторок у другій половині дня, після чого сторони перейдуть до переговорів.

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Речник польського МЗС підкреслив, що тема Волині також буде порушена під час зустрічі, так само як питання трансатлантичних зв'язків і можливих змін у політиці США.

Зустріч у форматі "Групи п’яти", або "Веймарський трикутник плюс", відбулась у Варшаві 19 листопада. У ній узяли участь глави дипломатії Польщі, Німеччини, Франції, Італії, які були присутні на місці, а також Іспанії та Британії, які взяли участь дистанційно.

Глава українського МЗС був запрошений, але не зміг прибути на зустріч.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі заявив, що найбільші країни ЄС готові надавати Україні фінансову і військову допомогу, якщо США скоротять підтримку за нової адміністрації на чолі з Дональдом Трампом.