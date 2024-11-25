В Польше анонсировали визит Сибиги и его встречу с Сикорским

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник, 26 ноября, посетит Варшаву, где встретится с главой польской дипломатии Радославом Сикорским.

Об этом агентству РАР сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский, пишет "Европейская правда".

По словам Вронского, среди тем разговора министров будет ситуация в Украине, двусторонние отношения и последствия недавней встречи в формате "Группа пяти" в Варшаве.

Пресс-конференция Сибиги и Сикорского состоится во вторник во второй половине дня, после чего стороны перейдут к переговорам.

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Представитель польского МИД подчеркнул, что тема Волыни также будет затронута во время встречи, так же как вопрос трансатлантических связей и возможных изменений в политике США.

Встреча в формате "Группы пяти", или "Веймарский треугольник плюс", состоялась в Варшаве 19 ноября. В ней приняли участие главы дипломатии Польши, Германии, Франции, Италии, которые присутствовали на месте, а также Испании и Британии, которые приняли участие дистанционно.

Глава украинского МИД был приглашен, но не смог прибыть на встречу.

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом.