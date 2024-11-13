Шольц пообіцяв Зеленському поставку ще однієї системи IRIS-T до кінця року

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої, зокрема, йшлося про німецьку допомогу у засобах протиповітряної оборони.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Шольц під час розмови підтвердив, що шоста запланована система протиповітряної оборони IRIS-T буде доставлена в Україну до кінця цього року.

"Ми також обговорили поставки засобів протиповітряної оборони в наступному році та потенціал для додаткової допомоги з боку Німеччини у сфері ППО", – зазначив український президент.

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Він розповів, що під час розмови з Шольцом скоординував кроки для забезпечення найкращої можливої оборонної та політичної підтримки України.

"Ми погодилися з важливістю збереження формату "Рамштайн" та проведення наступної зустрічі координаційної групи", – додав Зеленський.

Він також подякував Шольцу "за значну двосторонню оборонну допомогу Німеччини та її лідерство в об'єднанні партнерів для підтримки України".

"Я також наголосив, що бачення України щодо справедливого і тривалого миру має бути представлене на саміті G20 у Бразилії, і подякував Німеччині за її готовність підтримати нас у цих зусиллях", – резюмував Зеленський.

Своєю чергою у канцелярії Шольца поінформували, що очільник німецького уряду підтвердив незмінну та непохитну солідарність Німеччини з Україною перед обличчям російської агресії, яка триває вже майже 1000 днів.

Він запевнив, що Німеччина продовжить надавати підтримку Україні, зокрема у військовій сфері.

Раніше Німеччина повідомила, що спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, на початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.

На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.