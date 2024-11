Сибіга в Італії провів переговори з Боррелем

Глава МЗС України Андрій Сибіга на полях міністерського засідання "Групи семи" в Італії провів переговори з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, який найближчими днями залишає посаду.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр відзначив, що був радий зустрітися з Боррелем і подякувати йому за його видатну особисту відданість єдності та силі ЄС у підтримці України та протидії російській агресії.

"Ми обговорили шляхи збільшення ціни війни для агресора", – розповів також Сибіга.

I was glad to catch up with @JosepBorrellF and thank him for his outstanding personal commitment to EU unity and strength in supporting Ukraine and countering Russian aggression. We discussed ways to increase the price of the war for the aggressor. pic.twitter.com/TAzHyfzdRA