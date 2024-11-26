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Сибіга в Італії провів переговори з Боррелем

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Новини — Вівторок, 26 листопада 2024, 10:33 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга на полях міністерського засідання "Групи семи" в Італії провів переговори з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, який найближчими днями залишає посаду.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністр відзначив, що був радий зустрітися з Боррелем і подякувати йому за його видатну особисту відданість єдності та силі ЄС у підтримці України та протидії російській агресії. 

"Ми обговорили шляхи збільшення ціни війни для агресора", – розповів також Сибіга.

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Це останні дні на посаді для Жозепа Борреля, якого з початком мандата нової Єврокомісії замінить експрем’єрка Естонії Кая Каллас.

На слуханнях щодо свого призначення Каллас наголосила на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.

"ЄвроПравда" вже розповідала про Каллас у статті "Русофобка", якій довірилася Європа.

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Сибіга Боррель
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