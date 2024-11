Сибига в Италии провел переговоры с Боррелем

Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях министерского заседания "Группы семи" в Италии провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который в ближайшие дни покидает пост.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что был рад встретиться с Боррелем и поблагодарить его за выдающуюся личную преданность единству и силе ЕС в поддержке Украины и противодействии российской агрессии.

"Мы обсудили пути увеличения цены войны для агрессора", – рассказал также Сибига.

Реклама:

I was glad to catch up with @JosepBorrellF and thank him for his outstanding personal commitment to EU unity and strength in supporting Ukraine and countering Russian aggression. We discussed ways to increase the price of the war for the aggressor. pic.twitter.com/TAzHyfzdRA