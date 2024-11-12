Кандидатка на пост глави дипломатії ЄС на слуханнях про призначення озвучила позицію по Україні

Колишня прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка має очолити зовнішньополітичну службу ЄС, на слуханнях щодо свого призначення наголосила на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Каллас під час слухань у Європарламенті щодо її кандидатури заявила, що бачить два головні пріоритети на своїй посаді – війну РФ проти України і війну на Близькому Сході.

"Перемога України – це пріоритет для усіх нас… Ми маємо продовжувати працювати сьогодні, завтра і стільки, скільки буде треба, та надавати Україні стільки військової, фінансової та гуманітарної допомоги, скільки буде необхідно. І це має супроводжуватися чітким шляхом для України до членства у ЄС", – сказала Кая Каллас.

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Вона наголосила, що Європа, підтримуючи Україну, захищає свою безпеку і принципи, на яких заснований ЄС, а також міжнародний правопорядок.

Каллас також акцентувала, що розширення ЄС – це процес, від якого виграє і сам Євросоюз, і країни, які рухаються до членства.

"У наступні п'ять років нам потрібні конкретні результати у цьому питанні. Я буду тісно співпрацювати з єврокомісаром з питань розширення для досягнення цієї мети", – зазначила Каллас.

Також вона зупинилася на питаннях енергетичної та економічної безпеки ЄС.

"Ми не маємо допустити, щоб Росія, Іран, Північна Корея виробляли більше обладнання і боєприпасів, ніж вся євроатлантична спільнота. Ми повинні більше інвестувати в оборону і брати на себе більшу відповідальність. У нас є ресурси, щоб виробляти більше… Сильніша Європа означатиме сильніший НАТО", – наголосила Каллас.

Нагадаємо, у разі призначення Кая Каллас буде також віцепрезиденткою Єврокомісії – ця посада поєднується з функціями головного дипломата ЄС.

12 листопада буде останнім днем слухань кандидатів у єврокомісари на комітетах.

"ЄвроПравда" вже розповідала про кандидатку на посаду голови європейської дипломатії у статті "Русофобка", якій довірилася Європа: чого чекати від Каї Каллас на чолі дипломатії ЄС.

Наразі цю посаду обіймає Жозеп Боррель. Читайте свіже інтерв’ю "Європейської правди", у якому Боррель ділиться підсумками своїх зусиль щодо підтримки України на посаді.