Італійські популісти проведуть нове голосування щодо розриву зв'язків зі своїм засновником

Італійська опозиційна партія "Рух 5 зірок" планує провести повторне голосування щодо розриву зв'язків політсили зі співзасновником, коміком Беппе Грілло.

Про це заявив лідер партії Джузеппе Конте пізно ввечері в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відсторонення Грілло від ролі гаранта партії стало однією з низки реформ, узгоджених членами "5 зірок" у неділю, які мають перетворити колись радикальний протестний рух на більш мейнстрімну ліву силу.

Конте сказав, що повторне голосування серед членів партії найближчими днями було б найпростішою відповіддю після того, як Грілло оскаржив його.

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"Ми повинні мати справу з потребами країни, де рух хоче запропонувати рішення і (є) битви, які потрібно виграти, а не з примхами і особистими сварками засновника", – написав колишній прем'єр-міністр Конте в соціальних мережах.

Грілло не робив жодних публічних коментарів після недільного голосування, але один з його прихильників, колишній міністр транспорту Даніло Тонінеллі, сказав, що 76-річний засновник партії не має наміру здаватися.

"Лев поранений, але у нього є ще багато сил для боротьби", – сказав Тонінеллі в радіоінтерв'ю.

За правилами "5 зірок", у повторному голосуванні має проголосувати більш ніж половина членів організації, щоб його результат вважався дійсним.

Конте неодноразово конфліктував з Грілло відтоді, як очолив другу за величиною опозиційну партію Італії у 2021 році.

Грілло, який допоміг створити партію в 2009 році, зберіг формальну роль гаранта її основоположних цінностей і річний контракт на суму 300 тисяч євро як радника з питань комунікацій.

Грілло заснував рух разом з інтернет-експертом Джанроберто Казаледжо. Заснована у 2009 році, партія протягом наступного десятиліття сколихнула італійську політику, отримавши 25% голосів у 2013 році і увійшовши до складу уряду п'ять років по тому.

В останні роки "Рух 5 зірок" втратив свої позиції через внутрішні політичні розбіжності. На виборах до Європарламенту партія здобула 10,5% підтримки – на сім пунктів менше, ніж п'ять років тому.