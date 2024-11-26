Итальянские популисты проведут новое голосование по разрыву связей со своим основателем

Итальянская оппозиционная партия "Движение 5 звезд" планирует провести повторное голосование по разрыву связей политсилы с соучредителем, комиком Беппе Грилло.

Об этом заявил лидер партии Джузеппе Конте поздно вечером в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отстранение Грилло от роли гаранта партии стало одной из ряда реформ, согласованных членами "5 звезд" в воскресенье, которые должны превратить некогда радикальное протестное движение в более мейнстримную левую силу.

Конте сказал, что повторное голосование среди членов партии в ближайшие дни было бы самым простым ответом после того, как Грилло обжаловал его.

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"Мы должны иметь дело с потребностями страны, где движение хочет предложить решения и (есть) битвы, которые нужно выиграть, а не с прихотями и личными ссорами основателя", – написал бывший премьер-министр Конте в социальных сетях.

Грилло не делал никаких публичных комментариев после воскресного голосования, но один из его сторонников, бывший министр транспорта Данило Тонинелли, сказал, что 76-летний основатель партии не намерен сдаваться.

"Лев ранен, но у него есть еще много сил для борьбы", – сказал Тонинелли в радиоинтервью.

По правилам "5 звезд", в повторном голосовании должно проголосовать более половины членов организации, чтобы его результат считался действительным.

Конте неоднократно конфликтовал с Грилло с тех пор, как возглавил вторую по величине оппозиционную партию Италии в 2021 году.

Грилло, который помог создать партию в 2009 году, сохранил формальную роль гаранта ее основополагающих ценностей и годовой контракт на сумму 300 000 евро в качестве советника по вопросам коммуникаций.

Грилло основал движение вместе с интернет-экспертом Джанроберто Казаледжо. Основанная в 2009 году, партия в течение следующего десятилетия всколыхнула итальянскую политику, получив 25% голосов в 2013 году и войдя в состав правительства пять лет спустя.

В последние годы "Движение 5 звезд" потеряло свои позиции из-за внутренних политических разногласий. На выборах в Европарламент партия получила 10,5% поддержки – на семь пунктов меньше, чем пять лет назад.