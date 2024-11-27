У Польщі пропонують вакцинувати лисиць з України через випадки сказу

Глава Люблінського воєводства, що біля кордону з Україною, Кшиштоф Коморський підтримує вакцинацію від сказу лисиць, що живуть з українського боку і через яких нібито фіксують нові випадки цієї хвороби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Лише на початку тижня у Люблінському воєводстві підтвердили ще три випадки сказу, причому захворювання виявляють переважно в районах, ближчих до кордону з Україною.

На думку ветеринарних служб воєводства, саме звідти до Польщі заноситься сказ, а основними його переносниками є лисиці, яких Україна не вакцинує через війну, що там триває.

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У Польщі лисиць вакцинують від сказу, але тварини не визнають державних кордонів, тому вірус потрапляє в країну разом із ними.

"На цю мить найбільш раціонально розглянути можливість у співпраці з українською стороною провести профілактичні дії з метою поширення масової вакцинації, навіть інвестувати в це певні кошти", – каже Кшиштоф Коморський.

Люблінський воєвода заявив, що планує винести пропозицію під час зустрічі воєвод у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі, яка відбудеться наприкінці тижня.

Нагадаємо, у вересні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротись із бобрами, які знищують зведені для стримування води вали.

Але пізніше він запевнив, що жоден бобер не постраждав.