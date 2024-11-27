В Польше предлагают вакцинировать лисиц из Украины из-за случаев бешенства
Глава Люблинского воеводства, что у границы с Украиной, Кшиштоф Коморский поддерживает вакцинацию от бешенства лисиц, живущих с украинской стороны и из-за которых якобы фиксируют новые случаи этой болезни.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Только в начале недели в Люблинском воеводстве подтвердили еще три случая бешенства, причем заболевание обнаруживают преимущественно в районах, ближе к границе с Украиной.
По мнению ветеринарных служб воеводства, именно оттуда в Польшу заносится бешенство, а основными его переносчиками являются лисы, которых Украина не вакцинирует из-за продолжающейся там войны.
В Польше лисиц вакцинируют от бешенства, но животные не признают государственных границ, поэтому вирус попадает в страну вместе с ними.
"На данный момент наиболее рационально рассмотреть возможность в сотрудничестве с украинской стороной провести профилактические действия с целью распространения массовой вакцинации, даже инвестировать в это определенные средства", – говорит Кшиштоф Коморский.
Люблинский воевода заявил, что планирует вынести предложение во время встречи воевод в Министерстве внутренних дел и администрации Польши, которая состоится в конце недели.
Напомним, в сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с бобрами, которые уничтожают возведенные для сдерживания воды валы.
Но позже он заверил, что ни один бобер не пострадал.