В Польше предлагают вакцинировать лисиц из Украины из-за случаев бешенства

Глава Люблинского воеводства, что у границы с Украиной, Кшиштоф Коморский поддерживает вакцинацию от бешенства лисиц, живущих с украинской стороны и из-за которых якобы фиксируют новые случаи этой болезни.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Только в начале недели в Люблинском воеводстве подтвердили еще три случая бешенства, причем заболевание обнаруживают преимущественно в районах, ближе к границе с Украиной.

По мнению ветеринарных служб воеводства, именно оттуда в Польшу заносится бешенство, а основными его переносчиками являются лисы, которых Украина не вакцинирует из-за продолжающейся там войны.

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В Польше лисиц вакцинируют от бешенства, но животные не признают государственных границ, поэтому вирус попадает в страну вместе с ними.

"На данный момент наиболее рационально рассмотреть возможность в сотрудничестве с украинской стороной провести профилактические действия с целью распространения массовой вакцинации, даже инвестировать в это определенные средства", – говорит Кшиштоф Коморский.

Люблинский воевода заявил, что планирует вынести предложение во время встречи воевод в Министерстве внутренних дел и администрации Польши, которая состоится в конце недели.

Напомним, в сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с бобрами, которые уничтожают возведенные для сдерживания воды валы.

Но позже он заверил, что ни один бобер не пострадал.