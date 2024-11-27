Міськрада Вільнюса ухвалила резолюцію про підтримку України до перемоги

Вільнюська міська рада у середу, 27 листопада, ухвалила резолюцію на підтримку України, в якій закликала до аналогічної підтримки столиці інших держав – членів НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у міськраді Вільнюса.

В ухваленій резолюції під назвою "Вільнюс – з Україною до перемоги" наголошується, що Україна бореться не лише за власну свободу, а й за свободу всієї Європи, і що результат війни значною мірою залежить від підтримки західних партнерів.

Документ засуджує російську повномасштабну агресію проти України та декларує підтримку "Плану перемоги" України та "формулі миру" як основі стійкого та справедливого миру.

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Столиця Литви також зобов'язується продовжувати надавати політичну, моральну та матеріальну підтримку Україні, зокрема її муніципалітетам, як це робилося до цього часу, а також зберегти окремий рядок підтримки в бюджеті міста Вільнюса.

Підписану резолюцію Вільнюс розішле столицям країн Європейського Союзу та НАТО, а також до міст-партнерів Вільнюса в цих країнах, зазначили в раді міста.

Там зауважили, що лише у 2024 році підтримка України з боку Вільнюса перевищить 1,1 мільйона євро. З них більшість – 700 тисяч євро – отримають Дніпро, Харків і місто Дергачі Харківської області, а також благодійна організація Ce Tu, яка надає допомогу жертвам війни та тим, хто втратив постійне житло.

Окремими рішеннями міська рада Вільнюса ще на рік продовжила можливість для українців, які втекли від війни, безкоштовно їздити столичним громадським транспортом.

Також у середу уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні.