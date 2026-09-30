Поліцейські органи країн Європи відмовляються від послуг компанії з "російським слідом"

Низка європейських правоохоронних органів припинить використання програмного забезпечення Oxygen Forensics – компанії, що спеціалізується на цифровому спостереженні та яку звинувачують у приховуванні своїх російських власників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Поліцейські органи європейських країн почали відмовлятися від програмного забезпечення Oxygen Forensics після того, як Politico розкрило, що її послуги продавалися поліцейським підрозділам по всьому континенту.

Національне антикорупційне управління Румунії (DNA) повідомило, що розпочало процедури розірвання контракту на використання "детективного" програмного забезпечення Oxygen Forensics, яке застосовується для вилучення та аналізу даних з мобільних телефонів у рамках кримінальних розслідувань.

Останню річну ліцензію на це програмне забезпечення відомство придбало через румунського дистриб’ютора 27 серпня за 13 000 євро.

"У світлі інформації, що нещодавно стала публічною щодо компанії-розробника цього програмного забезпечення, Національне антикорупційне управління розпочало необхідні процедури для припинення договірних зобов’язань стосовно цього продукту", – заявило DNA.

Управління додало, що в ході перевірок не було виявлено жодних доказів того, що дані, вилучені або оброблені за допомогою Oxygen, були скомпрометовані.

У Великій Британії Лондонська міська поліція призупинила використання Oxygen і розпочала повний перегляд ситуації. Національна рада керівників поліції також закликала підрозділи, що використовують цю технологію, провести власні оцінки.

Державна поліція Латвії також призупинила використання розробленого цією компанією програмного забезпечення та має намір оцінити доцільність його подальшого застосування.

Ці кроки стали наслідком опублікованої цього тижня статті Politico, в якій йшлося про те, що компанія Oxygen зі штату Вірджинія, яку Міністерство юстиції США звинуватило в тому, що вона таємно належить Росії та керується звідти, брала участь у проєктах з цифрових доказів, що фінансувалися ЄС, а згодом постачала технологію європейським правоохоронним органам.

Серед інших європейських країн, які придбали послуги компанії Oxygen Forensics, – Німеччина, Іспанія, Італія, Польща та Угорщина.

Американські прокурори стверджують, що російські власники Oxygen приховували свій контроль над компанією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і що її технології продовжували розроблятися та управлятися в Росії. Міністерство юстиції не стверджує, що програмне забезпечення містило шкідливий код або використовувалося для несанкціонованого доступу до систем чи даних клієнтів.

Після цих розкриттів політичний тиск посилюється. Бельгійська депутатка Європарламенту від партії "Зелених" Саскія Брікмонт закликає європейські уряди негайно припинити використання послуг Oxygen та розслідувати, чи могла конфіденційна інформація потрапити до Росії.

Нагадаємо, у липні уряд Угорщини повідомив, що направив до поліції звіт щодо підозри у нецільовому використанні державних коштів під час закупівлі навчального програмного забезпечення, здійсненої попередньою адміністрацією Віктора Орбана.

Рада Європейського Союзу у липні ввела санкції проти людей та організацій, які відповідальні за порушення прав людини в Росії, зокрема за репресії проти населення та "демократичної опозиції".