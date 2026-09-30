Рютте вважає, що зараз РФ не загрожує країнам НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що безпосередньої загрози для Альянсу з боку Росії наразі немає.

Заяву Рютте наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО додав, що не сприймає ядерні погрози Росії серйозно, оскільки Москва ніколи не зможе перемогти у протистоянні з НАТО.

"Ми підготувалися до цього, ми все спланували, і це стосується всього НАТО. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО. Такої загрози немає, а якщо щось трапиться, ми готові їй протистояти", – підкреслив він.

Генсек НАТО заявив, що Росія щомісяця втрачає на передовій 43 тисячі військових, які гинуть або отримують тяжкі поранення. Він додав, що Київ демонструє значно кращі результати, ніж рік тому, і що союзники продовжують надавати військову підтримку.

На думку Рютте, НАТО має зберігати спокій, продовжувати підтримувати Україну та збільшувати інвестиції в оборону.

"Якщо буде потрібно, ми, звісно, будемо захищатися. Але найголовніше – все це відбувається тому, що війна в Україні складається для нього (Владіміра Путіна. – Ред.) невдало. Він хоче нас роз’єднати. Він хоче, щоб ми відвернули увагу від України", – наголосив він.

Раніше Рютте попередив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози".

28 вересня міністри оборони країн ЄС у Брюсселі вперше обговорили новий надзвичайний протокол безпеки, який би передбачив дії та відповіді на гібридні загрози з боку Росії – диверсії, порушення повітряного простору, підпали тощо.

11 вересня у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якого увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.